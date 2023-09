Für den Gotthard-Basistunnel besteht seit seiner Eröffnung 2016 ein Rettungs- und Sicherheitskonzept. Laut Bahnexperte Werner von Andrian hat sich dieses bewährt. Sollte es im Gotthardtunnel zu einem Brand oder einem erneuten Unfall kommen, sei die Sicherheit gewährleistet. «Im Gotthard-Basistunnel steht nach der Entgleisung eines Güterzugs weiterhin nur eine Röhre zur Verfügung. Bei einem Unfall oder einer Panne müsste ein Rettungszug somit hinter den havarierten Zug fahren oder ihm entgegenkommen, um die Passagiere zu evakuieren. Die Passagiere können nicht über die defekte Weströhre geleitet werden», erklärt von Andrian.

Dies bestätigt auch SBB-Mediensprecherin Sabrina Schellenberg. «Falls ein Zug nicht weiterfahren könnte, müssten die Reisenden aussteigen. Sie würden dann in derselben Röhre mit einem anderen Zug aus dem Tunnel gebracht werden.» Im Brandfall müssten sich die Reisenden in die andere Röhre begeben und würden dort mit dem Zug aus dem Gotthardtunnel gebracht – bei der Multifunktionsstelle Faido würde die Evakuation per Bus weitergehen.