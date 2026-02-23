Die Zugstrecke zwischen Kandersteg BE und Brig über Goppenstein VS ist seit dem Morgen wieder geöffnet.

Die Züge fahren jedoch nur auf einem Gleis. Diese Situation dürfte die ganze Woche über andauern.

Seit vergangenem Donnerstag waren jeweils bis zu dreissig Mitarbeitende der BLS und der SBB im Einsatz. Vor einer Woche hatte eine Lawine einen Regioexpress der BLS zwischen Goppenstein und Hohtenn zum Entgleisen gebracht. Dabei waren fünf Personen verletzt worden. Darunter befanden sich laut BLS der Lokführer sowie der Zugbegleiter.

Die Medienstelle der BLS bestätigte am Montagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Wiedereröffnung des Streckenabschnitts. Allerdings ist derzeit nur ein Gleis befahrbar. Dies könnte zu Verspätungen von wenigen Minuten führen.

Reparaturarbeiten sind noch im Gang. Sie werden nach Angaben der BLS sowohl an der Gleisanlage selbst als auch an der Oberleitung fortgesetzt und sollen bis Ende der Woche abgeschlossen sein.

