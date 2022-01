Die Anwälte hatten am Morgen eine Verschiebung des Prozesses beantragt. Dies aus zwei Gründen, wie Andi Lüscher erklärt: «Der Anwalt von Pierin Vincenz sagte, es könne nicht sein, dass gewisse Mitangeklagte heute nicht vor Ort seien, wegen einer Corona-Infektion.» So könne man nicht alle Leute befragen, was den Prozessverlauf störe.



Der Anwalt von Beat Stocker hingegen stört sich am Umgang mit den Akten, so Lüscher. «Die Akten seien ihm zu spät und unvollständig zugestellt worden. Deshalb habe er sich nicht wie gewünscht intensiv vorbereiten können.» Deshalb hat der Anwalt eine Unterbrechung des Prozesses verlangt.

Für das Bezirksgericht kommt aber eine Verschiebung nicht in Frage, wie es nach einer vierstündigen Beratung festhielt. Das rechtliche Gehör bleibe auch bei einer späteren Befragung gewahrt, hielt der vorsitzende Richter fest.