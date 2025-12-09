Helvetia Baloise baut bis zu 1800 Stellen in der Schweiz ab

Die neu fusionierte Versicherungsgruppe Helvetia Baloise wird in den kommenden drei Jahren voraussichtlich zwischen 2000 und 2600 Stellen abbauen.

Die Gruppe hat die Mitarbeitende über den geplanten Umfang des Abbaus informiert, erklärte ein Firmensprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

In der Schweiz seien 1400 bis 1800 Jobs vom Stellenabbau betroffen.

Insgesamt beschäftigt die neu formierte Helvetia Baloise mit Sitz in Basel rund 22'000 Mitarbeitende in acht europäischen Märkten. In der Vergangenheit hatte der Chef der Gruppe, Fabian Rupprecht, bereits angekündigt, dass es im Zuge der Fusion zu einem Abbau von Doppelspurigkeiten kommen wird.

Legende: Helvetia Baloise hatte bereits im April bei der Ankündigung der Fusion einen Stellenabbau in Aussicht gestellt. Keystone/ Gian Ehrenzeller

In den Medien reichten die Spekulationen bis zu 2000 Jobs, die verloren gehen. Im Heimmarkt Schweiz dürften laut dem Sprecher in den Jahren 2026 bis 2028 zwischen 1400 bis 1800 und in Deutschland 260 bis 330 Jobs abgebaut werden.

Dabei seien in der Schweiz vor allem Konzernfunktionen und Jobs im Innendienst vom Abbau betroffen, so der Sprecher weiter. Zur geplanten Reduktion werde im Januar ein Konsultationsverfahren gestartet.