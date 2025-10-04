Ein Hirsch hat sich am Morgen in den Bereich der Autobahneinfahrt Wassen UR beim Gotthardtunnel verirrt.

Weil er sich nicht wegtreiben liess, erschossen ihn die Wildhüter.

Der Gotthardtunnel war deswegen vor dem Mittag kurzzeitig gesperrt, es kam zu mehreren Kilometern Stau.

Die Meldung über den Hirsch im Gefahrenbereich sei bereits morgens um 8 Uhr eingegangen, schreibt die Kantonspolizei Uri. Eine Polizeipatrouille versuchte anschliessend zusammen mit Wildhütern, das Tier fortzutreiben. Doch sie scheiterten.

Legende: Der Hirsch (Cervus elaphus) ist das grösste Huftier der Schweiz. Tatsächlich können grosse Männchen bis zu 200 Kilogramm schwer werden. KEYSTONE/DPA/Patrick Pleul

Weil sich das Tier dort in Gefahr befunden habe und auch die Verkehrssituation bedroht gewesen sei, habe es die Wildhut schliesslich um 11:45 Uhr geschossen, schreibt die Polizei weiter. Die Autobahnein- und -ausfahrt wurde dafür gesperrt, wie auch der Gotthardtunnel in Fahrtrichtung Nord.