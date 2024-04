In den tieferen Lagen fiel der Niederschlag als Regen. Im Tessin stieg dadurch der Pegel des Langensees um 20 Zentimeter. Für den Verlauf des Montags rechnete der Wetterdienst Meteoschweiz mit mässiger Hochwassergefahr. Zwischen Freitag und Sonntag fielen in den höheren Regionen des Tessins und auf dem Simplonpass über 100 Millimeter Regen, wie Meteoschweiz am Sonntag mitteilte.

Die Messstation Robiei TI auf fast 1900 Metern über Meer verzeichnete den meisten Niederschlag, ganze 115 Millimeter zwischen dem 29. März um 00.00 Uhr und Sonntag um 07.00 Uhr. In Simplon-Dorf VS waren es 103 Millimeter. Auch in Airolo TI und in Locarno TI wurde mit 82 respektive 62 Millimetern viel Regen verzeichnet.