Suzanne Martin ist leitende Psychologin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich. Zudem steht sie als Notfallpsychologin bei Care Kanton Zürich Menschen zur Verfügung, die nach traumatisierenden Ereignissen notfallpsychologische Unterstützung benötigen. Dort bekleidet sie auch die Funktion als Ausbildungschefin.