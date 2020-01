Dass die Schweiz für Hochseeschiffe bürgt, hat historische Gründe. Der Bund will damit die Versorgung des Landes in Krisenzeiten sicherstellen – und hat daher seit Jahrzehnten Bürgschaften in der Höhe von Hunderten von Millionen Franken für die Hochseeschifffahrt gesprochen. Erstmals mussten im Lauf der letzten Jahre Bürgschaften tatsächlich gezogen werden.

Denn mit der Krise bei der Hochseeschifffahrt weltweit gerieten auch Schweizer Reedereien in Schwierigkeiten, mehrere Reedereien mussten in der Not Schiffe verkaufen. Dabei sind für den Bund Verluste in der Höhe von über 300 Millionen Franken entstanden. Aktuell fahren noch 26 Hochseeschiffe mit Bundesbürgschaften unter Schweizer Flagge – vor drei Jahren waren es noch 50.