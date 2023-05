Nachdem im Aargau eine Zahnarztpraxis geschlossen worden war, ist es zu einer Anzeige gegen den Zahnarzt gekommen.

Die kantonalen Behörden haben ihn wegen mutmasslicher erheblicher Gesundheitsgefährdung von Patientinnen und Patienten angezeigt, schreiben sie in einer Mitteilung.

Audio Archiv: Kanton Aargau schliesst Zahnarztpraxis wegen Hygienemängeln 05:37 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 25.04.2023. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 5 Minuten 37 Sekunden.

Das Departement Gesundheit und Soziales (DGS) des Kantons Aargau hatte alle Patientinnen und Patienten der Praxis dazu aufgerufen, sich auf Hepatitis B und C sowie HIV testen zu lassen. Bisher sei laut dem DGS ein Test auf Hepatitis C positiv ausgefallen. Jedoch ist noch unklar, ob sich die betroffene Person in der Praxis angesteckt habe.

Der Kanton hatte per Verfügung die Praxis am 11. April geschlossen. Bei einer Kontrolle des Kantonszahnarztes wurde bemerkt, dass Behandlungen mit nicht sterilen Instrumenten durchgeführt wurden.