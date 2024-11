Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der Bundesrat hat Eva Wildi-Cortés zur neuen Direktorin des Bundesamts für Polizei (Fedpol) ernannt.

Sie folgt auf Nicoletta della Valle, deren Arbeitsverhältnis am 31. Januar 2025 endet.

Die 49-jährige Eva Wildi-Cortés ist verheiratet und hat drei Kinder. Sie arbeitet seit über 20 Jahren bei Fedpol, ab 2004 zunächst als stellvertretende Sektionschefin, ab 2006 als Sektionschefin und stellvertretende Stabschefin. Seit 2012 leitet sie den Direktionsbereich Ressourcenmanagement und Strategie. Am 1. Juni 2016 wurde sie zur stellvertretenden Direktorin von Fedpol ernannt.

Legende: Wildi-Cortés ist gemäss dem Medienbericht seit rund zwei Jahrzehnten beim Fedpol tätig und fast die Hälfte davon als Stellvertreterin der zurücktretenden Direktorin Nicoletta della Valle. (Bild von 2015) KEYSTONE/Peter Klaunzer

Der Bundesrat begründete in seiner Mitteilung die Ernennung mit Wildi-Cortés' Leistungsausweis und ihrer langjährigen und vielfältigen Erfahrungen in der Verwaltung und im Zusammenhang mit Polizeiarbeit. Breite Erfahrung habe die neue Fedpol-Chefin auch im Management und in der Personalführung.