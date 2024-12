Mit Schüssen auf ein Marienbild hat Sanija Ameti vor rund drei Monaten für einen Eklat gesorgt.

Nun äussert sich die Zürcher GLP-Politikerin und Co-Präsidentin der Operation Libero erstmals ausführlich in einem Interview dazu.

Sie entschuldigt sich und streicht heraus, dass sie in der Politik bleiben wolle.

«Als gewählte Gemeinderätin und Co-Präsidentin der Operation Libero will ich meine Verpflichtungen nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen», sagt die Zürcherin im Interview mit der «Schweiz am Wochenende». Sie könne aber nicht voraussagen, was in nächster Zeit passiere.

Kein Kommentar zu Plänen der nationalen Partei

Aus der Parteileitung und dem Vorstand der GLP Kanton Zürich ist Ameti in Absprache mit der Kantonalpartei freiwillig zurückgetreten. Dass die Parteileitung der GLP Schweiz sie aus der Partei ausschliessen will, will sie nicht kommentieren.

«Die GLP ist meine politische Heimat», antwortete Ameti im aktuellen Interview auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, einer anderen Partei beizutreten.

Legende: Will mit dem Verweis auf den toten Bruder keine Rechtfertigung, wohl aber eine Einordnung liefern: Sanija Ameti. Keystone/Peter Klaunzer

Räumt Scham und Reue ein

Ameti hatte im September mit einer Luftpistole auf ein Bild von Jesus und Maria geschossen. Bilder davon veröffentlichte sie kurzzeitig auf Instagram. Daraufhin entschuldigte sich die 32-Jährige öffentlich. Auch im aktuellen Interview sagte sie: «Ich schäme und entschuldige mich dafür.»

Im Gespräch stellt die in Bosnien-Herzegowina geborene Juristin einen Zusammenhang zwischen dem Tod ihres Bruders und der Veröffentlichung des Schiesstrainings her. «Es ist eine Kontextualisierung von dem, was vorgefallen ist, keine Rechtfertigung», sagte Ameti. Während sie die Schüsse abfeuerte, habe sie an ihren Bruder gedacht, der vor ihrer Flucht in die Schweiz umgebracht worden sei. Sie habe Schmerz empfunden und diesen «impulsiv und unüberlegt» teilen wollen.