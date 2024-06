Hochwasser in der Schweiz und in Süddeutschland

Starke Niederschläge haben am Samstagmorgen in der Ost-und Teilen der Innerschweiz sowie im Mittelland zu zahlreichen Überschwemmungen, Erdrutschen und überfluteten Kellern geführt.

Die Hochwasserlage bleibt angespannt. Denn bereits für Sonntag sind weitere Regenfälle angesagt.

Auch in Süddeutschland werden schwere Hochwasser erwartet.

Bei Augsburg sind ein Deich und ein Damm gebrochen. Betroffene Bewohner werden in Sicherheit gebracht.

In der Ostschweiz waren am Samstag mehrere Verkehrswege wegen Erdrutschen oder Hochwasser vorübergehend unpassierbar. Betroffen waren einzelne Kantonsstrassen in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Thurgau, wie der Touring Club Schweiz (TCS) mitteilte.

Seit Freitagabend gilt am Rhein vom Bodensee bis nach Basel und an der Thur von der Mündung Sitter bis zum Rhein erhebliche Hochwassergefahr.

Die Gefahr sei noch nicht vorbei, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Thurgau gegenüber SRF. Bisher seien rund 150 Schadensmeldungen eingegangen. Verletzte habe es keine gegeben. Die Kantonspolizei Thurgau rate den Bewohnerinnen und Bewohnern, weiterhin vorsichtig zu sein und nicht zu nahe an die Ufer zu treten.

1 / 6 Legende: Der Pegelstand mehrerer Flüsse wurde am Freitagnachmittag in der Ostschweiz aufgrund der ergiebigen Niederschläge kritisch. BRK News 2 / 6 Legende: Die Flüsse Thur und Sitter führten Hochwasser und es wurde erwartet, dass der Regen bis Samstagmorgen nicht aufhören würde. BRK News 3 / 6 Legende: Thurgauerinnen und Thurgauer sind dazu angehalten, nicht zu nahe an die Ufer zu treten. BRK News 4 / 6 Legende: Die Hochwasserlage bleibe weiter angespannt, teilt die Polizei mit. BRK News 5 / 6 Legende: Auch in Zurzach im Kanton Aargau ist das Wasser bedrohlich hoch gestiegen. BRK News 6 / 6 Legende: Ein Campingplatz ist von den Wassermassen bedroht. BRK News

Für Rhein und Thur gab das Naturgefahrenportal des Bundes am Freitagabend eine Hochwassergefahr der Stufe 3 von 5 heraus. Bei dieser Gefahrenstufe rät der Bund, sich von den Gewässern fernzuhalten.

Vermehrte Steinschläge bei Brienz (GR) wegen des Regens Box aufklappen Box zuklappen Die heftigen Niederschläge haben oberhalb von Brienz GR zu vermehrten Block- und Steinschlägen aus der Rutschung geführt. Für das Dorf besteht laut Behördenangaben vom Freitagnachmittag keine Gefahr. Die Gemeindeverwaltung Brienz/Brinzauls wies die Bevölkerung auf X darauf hin, sich an die Sicherheitszone zu halten. Mitte März waren einige tausend Kubikmeter Felsmaterial oberhalb der Gemeinde abgestürzt. Das Bündner Bergdorf wurde dabei verschont. Für die Bewohnenden bestand keine Gefahr. Brienz wurde am 12. Mai 2023 evakuiert. Aus dem mächtigen Berghang oberhalb des Dorfes drohten bis zu zwei Millionen Kubikmeter Gestein abzustürzen, das Volumen von 2000 Einfamilienhäusern. In der Nacht auf den 16. Juni 2023 gingen 1.2 Millionen Kubikmeter Fels als gewaltiger Schuttstrom ab. Dieser stoppte kurz vor dem Dorf und liess es unbeschädigt. Anfangs Juli kehrten die Brienzerinnen und Brienzer in ihre Häuser zurück.

Eine mässige Hochwassergefahr der Stufe 2 gibt es laut Bund bei der Aare, der Limmat, der Reuss, der Linth sowie beim Zürich- und Walensee.

Zürcher Feuerwehren 200 Mal ausgerückt

Die Zürcher Feuerwehren sind bis am Samstagmorgen 200 Mal wegen Wasser in Gebäuden oder überfluteten Strassen ausgerückt. Besonders betroffen sei das Zürcher Oberland sowie Zell und Turbenthal gewesen, schrieb Schutz&Rettung Zürich auf dem Kurznachrichtendienst X.

Als Folge der starken Regenfälle sind auch im Kanton Zug mehrere Hauseingänge, Keller und Waschküchen unter Wasser gestanden. Die Polizei registrierte 15 Meldungen.

Im Kanton St. Gallen koordinierte die Notrufzentrale rund 90 Feuerwehreinsätze, wie es bei der Kantonspolizei auf Anfrage hiess.

Nur kurze Verschnaufpause ohne Regen Box aufklappen Box zuklappen Die ergiebigen Niederschläge in Kombination mit sehr feuchten Böden hätten dazu geführt, dass die Pegelstände der Seen und vieler Flüsse zwischen Freitagabend und Samstagmorgen deutlich anstiegen seien, hiess es im Gefahrenbulletin des Bundes vom Samstagmittag. Betroffen seien alle Regionen nördlich der Alpen gewesen. Die Regenfälle entlang des Alpennordhangs östlich der Reuss gingen am Samstagmorgen zwar zu Ende. Die Wasserstände vieler Flüsse dürften deshalb vorübergehend stagnieren oder sogar zurückgehen. Doch die Hochwasser-Situation bleibe angespannt. Denn die für Sonntag erwarteten neuen Niederschläge, die steigende Schneefallgrenze und die bereits gesättigten Böden dürften zu einem erneuten Anstieg der Abflüsse führen, hiess es weiter. Die Gefahrenwarnungen für Seen und Flüsse blieben deshalb bestehen. Den Wetterradar mit Informationen rund um die aktuelle Wetterlage finden Sie hier .

Hochwasserwarnungen auch in Teilen Deutschlands

Teils kräftige Gewitter und Starkregen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Samstagnachmittag in Teilen Deutschland vorhergesagt. Betroffen seien das südliche Brandenburg, der Süden Sachsen-Anhalts, Ostthüringen, Sachsen und zum Abend hin Nordbayern und das nordwestliche Baden-Württemberg.

Legende: Auch in Regensburg – 1.5 Autostunden von Augsburg entfernt – sind Rettungskräfte im Einsatz. Keystone/Armin Weigel

In Regionen in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bayern sind Mengen von 80 Litern pro Quadratmeter binnen sechs Stunden nicht ausgeschlossen. Für das westliche Schwaben, das Oberallgäu und Oberbayern gelte die höchste Warnstufe 4, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Die Lage spitzt sich insbesondere auch im Bereich Schwaben zu. Nach dem Landkreis Günzburg haben inzwischen auch die Landkreise Augsburg, Aichach-Friedberg und Neu-Ulm den Katastrophenfall ausgerufen.

Menschen mit Helikopter aus Häuser gerettet Box aufklappen Box zuklappen Legende: Reuters/Ayhan Uyanik In Fischach im schwäbischen Landkreis Augsburg haben Helfer Menschen mit einem Helikopter aus ihren von den Fluten eingeschlossenen Häusern gerettet. Die Bewohnerinnen und Bewohner hätten auf andere Weise ihre Häuser nicht mehr verlassen können, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Laut Polizei trat dort die Schmutter weit über die Ufer. Es seien auch Boote und Wasserwacht unterwegs, um Menschen aus umspülten Häusern zu holen. Am frühen Nachmittag werden Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann vor Ort erwartet. Die beiden CSU-Politiker wollen sich selbst ein Bild von der Lage machen, wie das deutsche Innenministerium mitteilte.

Nachdem in Burgwalden im Landkreis Augsburg ein Deich und ein Damm gebrochen ist, werde eine Evakuierung im Diedorfer Ortsteil Anhausen vorbereitet, teilte das Landratsamt Augsburg mit.

«Es ist nicht mehr ausreichend, sich in höhere Stockwerke zu begeben», so die Behörden.

Am Grenzfluss Leiblach zwischen Deutschland und Österreich sind die Pegelständenach extremem Hochwasser in der Nacht zurückgegangen. «Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen», sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle der Nachrichtenagentur DPA.

Legende: Autos fahren durch Wasser auf einer überschwemmten Strasse in Babenhausen, Landkreis Darmstadt-Dieburg im Rhein-Main-Gebiet. Keystone/ Jason Tschepljakow

Neben Bayern ist auch Baden-Württemberg stark betroffen. Menschen wurden bereits in Sicherheit gebracht – teils mit Booten.