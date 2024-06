Der Anstieg der Thur im Thurgau flacht sich ab.

Die Hochwasser-Situation in der Region bleibt aber angespannt. Es gilt nach Angaben des Bundes erhebliche Hochwassergefahr.

Eine mässige Hochwassergefahr gilt auch an anderen Schweizer Gewässern.

In Süddeutschland werden schwere Hochwasser erwartet.

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) rechnet auf seiner Website damit, dass der Höchststand im Laufe des Tages erreicht sein wird. Seit Freitagabend gilt am Rhein vom Bodensee bis nach Basel und an der Thur von der Mündung Sitter bis zum Rhein erhebliche Hochwassergefahr.

1 / 5 Legende: Der Pegelstand mehrerer Flüsse wurde am Freitagnachmittag in der Ostschweiz aufgrund der ergiebigen Niederschläge kritisch. BRK News 2 / 5 Legende: Die Flüsse Thur und Sitter führten Hochwasser und es wurde erwartet, dass der Regen bis Samstagmorgen nicht aufhören würde. BRK News

Für Rhein und Thur gab das Naturgefahrenportal des Bundes am Freitagabend eine Hochwassergefahr der Stufe 3 von 5 heraus. Bei dieser Gefahrenstufe rät der Bund, sich von den Gewässern fernzuhalten.

Vermehrte Steinschläge bei Brienz (GR) wegen des Regens Box aufklappen Box zuklappen Die heftigen Niederschläge haben oberhalb von Brienz GR zu vermehrten Block- und Steinschlägen aus der Rutschung geführt. Für das Dorf besteht laut Behördenangaben vom Freitagnachmittag keine Gefahr. Die Gemeindeverwaltung Brienz/Brinzauls wies die Bevölkerung auf X darauf hin, sich an die Sicherheitszone zu halten. Mitte März waren einige tausend Kubikmeter Felsmaterial oberhalb der Gemeinde abgestürzt. Das Bündner Bergdorf wurde dabei verschont. Für die Bewohnenden bestand keine Gefahr. Brienz wurde am 12. Mai 2023 evakuiert. Aus dem mächtigen Berghang oberhalb des Dorfes drohten bis zu zwei Millionen Kubikmeter Gestein abzustürzen, das Volumen von 2000 Einfamilienhäusern. In der Nacht auf den 16. Juni 2023 gingen 1.2 Millionen Kubikmeter Fels als gewaltiger Schuttstrom ab. Dieser stoppte kurz vor dem Dorf und liess es unbeschädigt. Anfangs Juli kehrten die Brienzerinnen und Brienzer in ihre Häuser zurück.

Eine mässige Hochwassergefahr der Stufe 2 gibt es laut Bund bei der Aare, der Limmat, der Reuss, der Linth sowie beim Zürich- und Walensee.

Wetterradar von SRF Meteo Box aufklappen Box zuklappen Den Wetterradar mit Informationen rund um die aktuelle Wetterlage finden Sie hier.

Die Zürcher Feuerwehren sind bis am Samstagmorgen 200 mal wegen Wasser in Gebäuden oder überfluteten Strassen ausgerückt. Besonders betroffen sei das Zürcher Oberland sowie Zell und Turbenthal gewesen, schrieb Schutz&Rettung Zürich auf dem Kurznachrichtendienst X.

Als Folge der starken Regenfälle sind auch im Kanton Zug mehrere Hauseingänge, Keller und Waschküchen unter Wasser gestanden. Die Polizei registrierte 15 Meldungen. Der Zugersee und Ägerisee seien an einigen Stellen über die Ufer getreten. Es gab keine Verletzten.

Hochwasserwarnungen auch in Teilen Deutschlands

Die Wetterwarnungen gelten auch für viele Gemeinden in Süddeutschland. Auch wenn es in der Nacht zunächst keine grossflächigen Überflutungen gab, wird vielerorts ein Jahrhunderthochwasser befürchtet. Für das westliche Schwaben, das Oberallgäu und Oberbayern gelte die höchste Warnstufe 4, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mit.

Der schwäbische Landkreis Augsburg hat wegen der extremen Regenfälle und der steigenden Wasserstände den Katastrophenfall ausgerufen. Am Vortag hatte bereits der Landkreis Günzburg den Katastrophenfall ausgerufen.

Legende: Regentropfen hängen an einem Schild, das vor Hochwasser warnt, Wolken am Himmel verheissen weiteren Niederschlag. Keystone/Pia Bayer

Am Grenzfluss Leiblach zwischen Deutschland und Österreich sind die Pegelstände jedoch nach extremem Hochwasser in der Nacht zurückgegangen. «Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen», sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle der Nachrichtenagentur DPA.

Besonders im Fokus steht die Bodensee-Region: Wegen akuter Überflutungsgefahr wurde rund 1300 Menschen im baden-württembergischen Meckenbeuren geraten, ihr Zuhause zu verlassen. Andere Gemeinden forderten Anwohnerinnen und Anwohner am Freitagabend vorsichtshalber auf, Kellerräume zu meiden und nötigenfalls für ein paar Tage woanders zu schlafen.

Legende: Autos fahren durch Wasser auf einer überschwemmten Strasse in Babenhausen, Landkreis Darmstadt-Dieburg im Rhein-Main-Gebiet. Keystone/ Jason Tschepljakow

Die anschwellenden Wasserstände der Flüsse lösen auch Sorgen weiter nördlich aus, etwa an der Donau sowie an deren weiterer Zuflüsse. Hier wird teils mit Überflutungen gerechnet, wie sie statistisch nur alle 50 bis 100 Jahre vorkommen.

Auch in anderen Regionen haben die Niederschläge die Wasserstände in Flüssen ansteigen lassen. In Hessen ist laut dem regionalen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie ein statistisch nur alle 20 Jahre auftretendes Hochwasser an Rhein und Neckar möglich.

Im Osten Deutschlands müssen sich die Menschen laut DWD auf viel Regen, teils auch auf Gewitter einstellen. Allerdings treffe das Unwetter Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt voraussichtlich weniger stark als zunächst befürchtet.