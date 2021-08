Im Sommer 2018 wurde eine abgewiesene Asylsuchende ins Basler Untersuchungsgefängnis Waaghof verlegt. Nach einer unruhigen Nacht, in der sie wiederholt herumgeschrien hatte, wurde sie in eine Zelle für Personen mit besonderem Überwachungsbedarf verlegt.



Am Mittag befestigte sie gemäss Anklageschrift der Staatsanwaltschaft ihr Traineroberteil an einem Griff des Zellenfensters und liess sich in die Schlinge fallen. Nach sechseinhalb Minuten wurde ein Mitarbeiter in der Überwachungszentrale aufmerksam und alarmierte die Wärter.



Diese stellten fest, dass die Frau noch lebte, verliessen die Zelle aber wieder. Erst eine Viertelstunde später begann einer der Wärter mit Reanimationsmassnahmen und alarmierte die Sanität, die weitere zehn Minuten später eintraf.



Die Frau starb zwei Tage später im Unispital.