Fluggesellschaften können den Genfer Flughafen wieder wie gewohnt anfliegen.

Die Flugsicherung Skyguide hat die am Montagmorgen verhängte Beschränkung der Kapazität bei den Anflügen aufgehoben.

Aufgrund eines latenten, technischen Problems hat Skyguide am Montag vorsorglich die Anflüge am Flughafen Genf um 20 Prozent reduziert.

Nun hat Skyguide ein Software-Update vorgenommen. Die Software-Aktualisierung habe erfolgreich installiert werden können, schrieb Skyguide in einem Communiqué. Entsprechend gelte die Kapazitätsbeschränkung schon seit Tagesbeginn nicht mehr.

Das Software-Update soll laut Skyguide auch am Flughafen Zürich installiert werden. Dies werde in den kommenden Tagen geschehen, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Ein genauer Zeitpunkt stand zunächst nicht fest.

Radarbilder für einige Sekunden verloren

In den vergangenen Monaten sei es bei der Flugsicherung zu sieben Fehlfunktionen eines Systems gekommen, das den Flugverkehrsleiterinnen und -leitern das Radarbild bereitstelle, teilt Skyguide mit. Die Sicherheit des Luftverkehrs sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen. Wegen der Fehlfunktion hätten einzelne Arbeitspositionen für wenige Sekunden das Bild verloren.

Legende: Blick vom Kontrollturm des Flughafens Genf-Cointrin (Juli 2022). REUTERS/Pierre Albouy

Das Problem sei vor allem in Genf aufgetreten. Skyguide werde in den kommenden Tagen ein Update der betroffenen Systeme zunächst in Genf und danach in Zürich durchführen.