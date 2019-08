Der tragische Tod eines Zugbegleiters hat für viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt und auch generelle Fragen zur Sicherheit aufgeworfen. Bundesbern gibt nun Entwarnung: Die SBB nehme die Probleme ernst und sei fähig, sie selber zu lösen, so der Konsens in der ständerätlichen Verkehrskommission, die SBB-Chef Andreas Meyer befragt hat. Punkto Sicherheit habe er glaubwürdig gewirkt, so der Bündner CVP-Ständerat Stefan Engler. «Ich habe keinen Zweifel, dass das im Konzern oberste Priorität hat.» Auch Josef Dittli, FDP-Ständerat aus dem Kanton Uri, ist der Meinung, die SBB nehme diese Sicherheitsfrage ernst und kümmere sich darum: «Herr Meyer hat uns das sehr glaubwürdig aufgezeigt. Ich bin zuversichtlich, dass es auch so klappt.»

SP-Ständerat Paul Rechsteiner pflichtet seinen Ratskollegen bei, reagiert aber auch auf Meyers Kritik, die Eisenbahnergewerkschaft SEV habe mit ihrer Forderung nach einer Gewinnbeteiligung des Personals pietätlos gehandelt. Er bringt dies in Zusammenhang mit dem Salär des Bahnchefs, das über eine Million beträgt. «Ich glaube, dass der CEO der SBB jedes Mal extrem unsachlich wird und auch etwas die Contenance verliert, wenn es um sein Salär geht. Es ist einfach nicht in Ordnung, wenn ein Manager eines Bundesunternehmens etwas in dieser Grössenordnung kassiert.»