Nach einer zwischenzeitlichen Sperrung ist der Seelisbergtunnel auf der Autobahn A2 wieder befahrbar.

Auch die Axenstrasse am anderen Ufer des Urnersees wurde im gegenseitigen Wechselverkehr wieder geöffnet.

Dies gab die Kantonspolizei Uri auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt. Zuvor war der Verkehr auf der Nord-Südachse am Samstagmorgen im Kanton Uri stark gestört worden. Nach einem tödlichen Unfall wurde der Seelisbergtunnel der Autobahn A2 Richtung Norden gesperrt. Kurz darauf musste die Axenstrasse nach einer Kollision dreier Fahrzeuge komplett gesperrt werden.

In der Folge wurde der Gotthardstrassentunnel in Richtung Norden vorübergehend gesperrt, um ein weiteres Anwachsen der Staus auf der Urner Seite zu verhindern. Die Axenstrasse und die A2 via Seelisbergtunnel sind zwei wichtige Strassen, die den Verkehr nach dem Gotthardtunnel weiter in Richtung Norden führen.

Ferienverkehr sorgt für Stau am Gotthard

Wegen des Ferienverkehrs war die A2 im Gotthardgebiet bereits vor den Sperrungen überlastet gewesen. Kurz nach 13:00 Uhr stauten sich die Fahrzeuge vor dem Gotthard-Südportal in Airolo TI auf neun Kilometern Länge. In der Gegenrichtung, vor dem Nordportal in Göschenen UR, gab es fünf Kilometer Stau.