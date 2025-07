Das lange Warten und Bangen für die Bewohner und Ferienhausbesitzer vom Tessiner Bavonatal hat ein Ende: Über ein Jahr nach dem verheerenden Unwetter haben die Tessiner Behörden die neue Gefahrenkarte für das schwach besiedelte Tal vorgestellt.

Das Interesse am Informationsabend im Maggiatal war gross. Rund 150 Personen sind gekommen – viele von ihnen Besitzer eines Ferienhauses. Sie wollten wissen: Dürfen wir weiterhin unsere Ferien hier verbringen? Oder liegt unser Rustico künftig in der roten Zone? Denn das würde bedeuten: Man darf es nicht mehr bewohnen, nicht renovieren – und auch nicht neu aufbauen.

Zehn Häuser in der Gefahrenzone

Wie die Kantonsgeologen mitteilten, betrifft dies knapp zehn Häuser. Die meisten von ihnen waren bei den Unwettern vor einem Jahr stark beschädigt oder ganz zerstört worden. Diese Gebäude liegen jetzt in der roten Gefahrenzone. Besonders betroffen ist der kleine Weiler Fontana im Bavonatal.

Legende: Die Gefahrenkarte rund um das Gebiet von Fontana, das während des Informationsanlasses in Cevio vorgestellt wurde. Iwan Santoro / SRF

Dort lebt auch Lukas Dreyer. Der gebürtige Basler gehört zu den letzten acht Menschen, die das Tal das ganze Jahr über bewohnen. Auch er hatte beim Unwetter grosses Glück. Eine riesige Gerölllawine donnerte nur knapp an seinem Haus vorbei. Trotzdem: Sein Haus liegt nicht in der roten Zone – er darf also bleiben. «Das wäre schockierend gewesen, wenn ich das Tal hätte verlassen müssen. Aber ich war eigentlich immer zuversichtlich, dass mein Haus in der bebaubaren Zone bleibt», sagt Dreyer.

Gibt es für die Betroffenen der Sperrzone eine Entschädigung?

Unklar ist, ob Hausbesitzer, deren Gebäude nun in der Sperrzone liegen, eine Entschädigung erhalten. Bis Herbst soll zudem eine neue Gefahrenkarte für die Bach- und Strassenführung in einem besonders betroffenen Abschnitt des Bavonatals vorliegen.