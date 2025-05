Energieminister Albert Rösti kritisiert die Prognosen der der Strommarkt-Aufsichtsbehörde Elcom für den Fall, dass das Stromabkommen mit der EU abgelehnt wird. Die Elcom rechnet bei einem Nein damit, dass die Schweiz bis zu vier Mal mehr Stromreserven braucht als ohne Abkommen. «Das kann ich so nicht bestätigen», sagt Rösti in der Samstagsrundschau. «Wir haben das mit der Elcom besprochen. Diese Modelle sind in dieser Grössenordnung nicht mehr verlässlich». Es würde sicher mehr Stromreserven brauchen bei einem Nein zum Stromabkommen, «aber nicht in dieser Dimension».

Der Bundesrat hat letzte Woche angekündigt, er wolle vier neue Reservekraftwerke bauen, dazu kommt eines der bestehenden. Zwischen dem Auslaufen der Verträge der alten Werke und der Fertigstellung der neuen gibt es eine Lücke von rund drei Wintern. Rösti: «Wir haben festgestellt, dass der Bau länger dauert. Wir werden die Lücke füllen, aber ich habe noch nicht die fertige Lösung.»