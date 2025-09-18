Im Gubrist-Tunnel ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Wasserrohrbruch gekommen.

Während des ganzen Nachmittags musste der linke Fahrstreifen in Richtung St. Gallen gesperrt werden.

Nach 17 Uhr konnte der Tunnel wieder normal befahren werden.

Wie die Kantonspolizei Zürich auf X mitteilte, konnten nach 17 Uhr beide Röhren wieder geöffnet werden und waren wieder normal befahrbar. Allerdings herrsche noch immer starkes Verkehrsaufkommen und Stau in der Region in Fahrrichtung St. Gallen.

Wegen eines Wasserrohrbruchs im Gubristtunnel in der Fahrbahnröhre Richtung St. Gallen musste eine Fahrspur gesperrt werden. Nach der Signalisation einer Umleitung kam es aufgrund des sehr grossen Verkehrsaufkommens zu Staus.