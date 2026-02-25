Elefantenkuh Indi ist in freudiger Erwartung: Im Frühjahr soll sie ein Jungtier zur Welt bringen.

Die 40-jährige Indi sei seit bald 19 Monaten trächtig, teilte der Zoo Zürich mit.

Im vergangenen Jahr war das Elefantenbaby Zali im Alter von wenigen Monaten nach einem Unfall verstorben.

Der Zoo erwartet die Geburt des Elefantenbabys zwischen Ende April und Anfang Juni. Die maximale Tragezeit bei Asiatischen Elefanten beträgt 22 Monate. Vater des noch ungeborenen Kalbs ist der 21-jährige Elefantenbulle Thai.

Legende: Elefantengruppe mit Bulle: die trächtige Indi (links), der Bulle Thai und Indis Tochter Chandra. Zoo Zürich/Tim Benz

Die trächtige Indi gelte als sehr erfahrene Elefantenkuh, sie habe bereits mehrmals erfolgreich geboren und aufgezogen. «Indis Mutterqualitäten sind sehr gut», sagt der Direktor des Zoos Zürich, Severin Dressen. «Wir sind verhalten optimistisch, dennoch ist jede Geburt eine heikle Phase.»

Legende: Im Früjahr 2020 brachte Indi das Bullenkalb Umesh im Zoo Zürich zur Welt. KEYSTONE/Walter Bieri

Zurückhaltung sei geboten, weil in den letzten Jahren mehrere Elefantenbabys im Zoo Zürich kurz nach der Geburt starben. 2020 wurden zwei Jungtiere von Mitgliedern der Gruppe zu Tode getreten. 2023 gebar die Elefantenkuh Farha ein nicht lebensfähiges Junges.

Aktuell hat der Zoo Zürich keinen einzigen Jungelefanten, denn 2022 erlagen innert zweier Monate gleich drei junge Elefanten dem gefährlichen Herpesvirus. Zuletzt starb im vergangenen September der kleine Bulle Zali, nachdem er sich beim Spielen eine schwerwiegende Beinverletzung zugezogen hatte. Zali kam in der Nacht auf Ostersamstag zur Welt.

Legende: Zali war das letzte Jungtier im Zoo Zürich: Der kleine Bulle kam am Ostersamstag 2025 zur Welt und starb nur fünf Monate später bei einem Unfall. Keystone/Michael Buholzer

Die aktuelle Trächtigkeit im Elefantenpark ist für den Zoo Zürich also wichtig, auch zur Sicherung dieser stark bedrohten Tierart. Ab Ende April steht Indi unter enger Beobachtung des Tierärzteteams, um sicherzustellen, dass der Geburtsverlauf von Anfang an intensiv überwacht wird.