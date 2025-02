Zu seinen Beweggründen: Für den Mitte-Bundesratskandidaten Martin Pfister ist es «reizvoll und motivierend», dass das neue Bundesratsmitglied wahrscheinlich das Verteidigungsdepartement übernehmen wird. Das sagte er bei seiner Vorstellung vor den Medien in Baar ZG. Er fühle sich derzeit in Kasernen noch heimischer als im Bundeshaus, sagte Pfister. Im Fall seiner Wahl in den Bundesrat und an die Spitze des Verteidigungsdepartements würde er zuerst mit Sorgfalt analysieren, welche Aufgaben es im VBS anzupacken gälte. Auf die Frage, wie er sich von Bundesratskandidat Markus Ritter unterscheidet, antwortete er: «Mit meiner Persönlichkeit und meiner Erfahrung».