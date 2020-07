Marco Chiesa soll neuer SVP-Präsident werden. Das schlägt die Findungskommission der Partei vor – und stellt sich damit gegen die Nationalräte Andreas Glarner und Alfred Heer. Glarner hat seine Kandidatur zurückgezogen – auf Anfrage schreibt er, er unterstütze Chiesas Kandidatur vorbehaltlos. Der Tessiner Ständerat steht für einen moderaten Auftritt innerhalb der SVP. Ein «netter» Präsident, der hart in der Sache ist, könnte der Partei gut zu Gesicht stehen, sagt Politologe Michael Hermann.

Michael Hermann Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Michael Hermann ist Geograf und Politikwissenschaftler. Er ist Leiter der Forschungsstelle Sotomo und lehrt am Geografischen und am Politikwissenschaftlichen Institut der Universität Zürich.

SRF News: Was ist von Chiesa zu erwarten?

Michael Hermann: Für die SVP ist es Chance und Risiko zugleich. Chiesa ist jovial und charmant. Auch der ehemalige Präsident Toni Brunner war so ein jovialer Typ. Damit hat die Partei sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch Chiesas Tessiner Akzent kann in der Deutschschweiz durchaus gut ankommen. Dazu ist die Zuwanderungsfrage im Tessin ziemlich akut. Dadurch bringt Chiesa Glaubwürdigkeit mit.

Legende: Lange hat sich die SVP schwer getan mit der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Albert Rösti. Mit Chiesa favorisiert die Findungskommission nun ebenfalls einen Politiker, der nicht zu den Einpeitschern in der Partei zählt. Keystone

Zugleich ist die Personalie Chiesa auch ein Risiko. Er hat sich auf der nationalen Bühne noch nicht behauptet. Die Präsidenten der anderen Parteien sind dagegen Figuren, die sich schon in Konfliktsituationen, in schwierigen Medienumfeldern und verschiedenen Sprachen behauptet haben. Wir wissen schlicht noch nicht, wie gut Chiesa solche Situationen meistern würde.

Dem scheidenden Parteipräsidenten Albert Rösti wurde immer wieder vorgeworfen, er sei zu nett. Gilt das auch für Marco Chiesa?

Es gibt gewisse Nuancen von «nett». Auch Toni Brunner war nett. Er war aber zugleich hart und hat die Konfrontation gesucht. Das hat Albert Rösti zum Teil ja auch gemacht. Im Rückblick war er, gemessen an dem, was er machen konnte, auch gar nicht so schlecht positioniert.

Legende: Definitiv entschieden wird über das neue Parteipräsidium an der Delegiertenversammlung vom 22. August. Keystone

Zwischenzeitlich wollte der Kopf der Partei in Zürich jemand aggressiveres als Präsidenten und war dann wieder unschlüssig. Mit Glarner und Heer, die sich gemeldet hatten, gab es nun zwei eher konfrontative Kandidaten. Offenbar war man nicht ganz sicher, ob das der richtige Weg ist. Am Schluss fährt man mit jemandem, der jovial, aber hart in der Sache ist, wahrscheinlich am besten.

Bild 1 / 10 Legende: Der Vorschlag der Findungskommission Er wird von der SVP-Findungskommission als Wunschkandidat unterstützt: Der Tessiner Ständerat und SVP-Vizepräsident Marco Chiesa. Keystone Bild 2 / 10 Legende: Kandidiert: Er war der einzige, der seine Kandidatur bis zur Eingabefrist am 1. Februar bekannt gab: der Zürcher Nationalrat Alfred Heer. Keystone Bild 3 / 10 Legende: Kandidiert nicht mehr: Der Aargauer SVP-Kantonalpräsident und Nationalrat Andreas Glarner hat seine Kandidatur nach dem Vorschlag von Chiesa durch die Findungskommission zurückgezogen. Das berichtet der «Blick». Keystone Bild 4 / 10 Legende: Kandidiert nicht: Die 36-jährige Aargauer Nationalrätin Martina Bircher verzichtet auf eine Kandidatur für das SVP-Präsidium. Sie begründet ihren Schritt laut Informationen der CH Media-Zeitungen mit ihrer familiären Situation. Keystone Bild 5 / 10 Legende: Kandidiert nicht: Viel zahlreicher sind die Absagen: So hat etwa die Bündner Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher eine Kandidatur für das SVP-Präsidium ausgeschlossen. Keystone Bild 6 / 10 Legende: Kandidiert nicht: Auch der Schwyzer Nationalrat und Landwirt Marcel Dettling hat der Partei bereits vor den Gesprächen der Findungskommission eine Absage erteilt. Keystone Bild 7 / 10 Legende: Kandidiert nicht: Fraktionspräsident Thomas Aeschi (ZG) möchte auch nicht Nachfolger von Albert Rösti werden. Keystone Bild 8 / 10 Legende: Kandidiert nicht: Die Thurgauer Nationalrätin und Unternehmerin Diana Gutjahr hat sich ebenfalls aus dem Rennen genommen. Keystone Bild 9 / 10 Legende: Kandidiert nicht: Den Rheintaler Roland Rino Büchel hätte das Präsidium der SVP zwar gereizt, wie er sagt, doch seine Gesundheit lasse es nicht zu. Büchel musste bereits mehrfach an den Augen operiert werden. Keystone Bild 10 / 10 Legende: Kandidiert nicht: Der Luzerner SVP-Nationalrat Franz Grüter möchte Albert Rösti ebenfalls nicht beerben – zu gross sei die Verpflichtung, zu zeitraubend das Amt, sagte er bereits Anfang Jahr gegenüber Medien. Keystone

Ist der konfrontative Politstil von Heer und Glarner der einzige Grund, warum sich die Findungskommission gegen sie entschieden hat?

Die beiden werden zwar wahrgenommen und erzielen Wirkung. Sie sind aber nicht unbedingt einnehmend. Bei der SVP ist man mit dem Duo eines Fraktionschefs als Einpeitscher und einem Präsidenten als einnehmende Figur immer erfolgreich gefahren. Das fehlt Heer und Glarner etwas und das spürt man offenbar auch bei der Findungskommission. Sie stellt sich nun klar hinter Chiesa.

Das Gespräch führte Christina Scheidegger.