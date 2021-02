Beim neuen BJ-Direktor Schöll betonte Justizministerin Keller-Sutter dessen Affinität in Sachen Digitalisierung. Daneben bringe er das juristische Rüstzeug mit, das es für den Job brauche. Der 47-jährige Privatrechtsexperte war zuletzt Vizepräsident im Bundesamt.

Er sei aus Überzeugung im öffentlichen Dienst tätig, sagte Schöll. Als Mensch und Jurist sei für ihn das neue Amt «eine grosse Ehre». Das Bundesamt für Justiz sei das «rechtliche Gewissen der Bundesverwaltung». Es sei eine Daueraufgabe, sämtliche Gesetzes- und Verordnungstexte zu prüfen. Diese sollten auch für die Bürgerinnen und Bürger «kohärent und lesbar» sein.

Der gebürtige Thurgauer aus Romanshorn erwarb im Jahr 2000 nach dem Jus-Studium in St. Gallen das Anwaltspatent des Kantons Genf und später auch jenes im US-Bundesstaat New York. Im Juni 2004 schloss er sein Doktorat an der Universität Basel ab. Seine berufliche Laufbahn startete Schöll an der Uni St. Gallen. Es folgten Jobs an der Universität Genf und an der ETH Zürich. Von 2004 bis 2008 war Schöll als Rechtsanwalt in einer Kanzlei in Zürich tätig.