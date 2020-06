Wer in der Schweiz Asyl beantragt, wird heute in der Regel in einem beschleunigten Verfahren behandelt. Das Ziel: Innerhalb von 140 Tagen entscheiden. Nur komplexe Fälle kommen in ein erweitertes Verfahren, weil die Behandlung dieser Fälle mehr Zeit braucht. Welche Asylsuchenden in ein beschleunigtes oder in ein erweitertes Verfahren kommen, entscheidet das Staatssekretariat für Migration (SEM) in einer Triage.