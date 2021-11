Mirjana Spoljaric Egger ist zur Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) gewählt worden.

Die Schweizer Diplomatin ist die erste Frau, die seit Gründung des IKRK vor 160 Jahren das Amt übernimmt.

Egger beginnt ihre Arbeit beim IKRK im nächsten Oktober, teilte die in Genf ansässige Organisation am Donnerstag mit.

Die IKRK-Versammlung, das höchste Organ, habe Spoljaric Egger für das Amt designiert. Sie wird Peter Maurer ablösen, der zehn Jahre an der Spitze des IKRK gestanden hat. «Mit ihrer umfassenden internationalen Erfahrung wird Mirjana eine starke Führungspersönlichkeit und eine mitfühlende Fürsprecherin für die von Konflikten betroffenen Menschen sein», schrieb Maurer auf Twitter. Er selber wird Nachfolger des Antikorruptionsexperten Mark Pieth als Präsident des Basler Instituts für Regierungsführung, wie dieses gleichentags mitteilte. Das Institut widmet sich der Bekämpfung der Korruption.

Mirjana Spoljaric Egger ist seit 2018 beigeordnete Generalsekretärin und stellvertretende Administratorin beim Uno-Entwicklungsprogramm (UNDP) und dort für Europa zuständig. Zuvor war sie Leiterin der UNO-Abteilung in Bern und verfügt über langjährige Erfahrung in der multilateralen Diplomatie und im UNO-System.

Legende: Mirjana Spoljaric Egger löst Peter Maurer im Oktober 2020 als IKRK-Präsidentin ab. ICRC

Die designierte IKRK-Präsidentin ist seit dem Jahr 2000 in verschiedenen Funktionen in den Diensten des Aussendepartements EDA tätig. Sie hat an den Universitäten Basel und Genf Philosophie, Wirtschaft und Völkerrecht studiert. Sie ist verheiratet und Mutter zweiter Kinder.