Die Gewerbekammer, das Parlament des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV), hat den Tessiner CVP-Nationalrat Fabio Regazzi für das Präsidium vorgeschlagen. Gewählt werden soll Regazzi am 29. April am Gewerbekongress in Freiburg.

Legende: Der Anwalt Fabio Regazzi ist Geschäftsführer der Regazzi-Gruppe, die in der Metalverarbeitung tätig ist. Regazzi SA , Link öffnet in einem neuen Fenster

Der Unternehmer aus dem Locarnese ist nicht der einzige Kandidat für das Amt. Die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr hat sich ebenfalls zur Verfügung gestellt und wurde überraschenderweise nicht nominiert. Der SGV-Vorstand scheiterte mit seinem Antrag für ein Zweierticket.

Legende: Die Thurgauer SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr nimmt sich noch nicht aus dem Rennen. Keystone

Ob Gutjahr am Gewerbekongress gegen Regazzi antreten wird, ist noch offen. Vorläufig halte sie ihre Kandidatur aufrecht, sagte die SVP-Politikerin am Abend auf Anfrage der sda.

Neues Präsidium wegen Abwahl

Beide Kandidierenden seien von der Gewerbekammer angehört worden, sagte SGV-Direktor Hans-Ulrich Bigler. Was den Ausschlag für den Tessiner gegeben hatte, gab er nicht bekannt. Regazzi politisiert am rechten Rand der CVP. Er ist Mitglied der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats. Der Anwalt führt seit 2000 das Metallverarbeitungs- und Maschinenbau-Unternehmen Regazzi SA.

Seit 2010 in SVP-Hand Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Seit zehn Jahren ist der Vorsitz des Gewerbeverbandes in SVP-Hand. Der Zürcher SVP-Nationalrat Bruno Zuppiger musste allerdings 2011 wegen Unregelmässigkeiten in einer Erbschaftssache zurücktreten und wurde durch Jean-François Rime ersetzt. Vor Zuppiger hatte der Nidwaldner FDP-Nationalrat Edi Engelberger den Verband von 2004 bis 2010 präsidiert.

Der Gewerbeverband muss das Präsidium neu besetzen, weil der bisherige Präsident Jean-François Rime (SVP/FR) im Herbst 2019 aus dem Nationalrat abgewählt worden war. Kurz nach den Wahlen hatte Rime angekündigt, nicht mehr als SGV-Präsident zur Verfügung zu stehen. Seine Amtszeit endet im Mai 2020.