Kitas kämpfen nicht nur in Bern um Kinder. Auch in der Stadt Zürich herrscht ein Überangebot. Die Folge: Eine Reduktion der Plätze. So zählte die Stadt Ende 2023 noch 12'101 Betreuungsplätze in 338 Kindertagesstätten. Dies sind 84 Plätze und zwei Kitas weniger als im Vorjahr.