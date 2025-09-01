Der Grüne Nicolas Walder liegt in der ersten Runde der Nachwahl zum Genfer Staatsrat vorn.

Hinter ihm folgt Lionel Dugerdil von der SVP, der mit Unterstützung der FDP angetreten ist.

Da keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreicht, findet am 19. Oktober eine zweite Wahlrunde statt.

Der Genfer Staatsrat Antonio Hodgers (Grüne) hatte im Mai seinen Rücktritt angekündigt.

Nach vorläufigen Ergebnissen, die auf 95 Prozent der abgegebenen Stimmen basieren, liegt der Kandidat der Grünen vor Lionel Dugerdil von der SVP. Der Nationalrat Nicolas Walder von den Grünen erhält 29'910 Stimmen. Dahinter folgt Lionel Dugerdil von der SVP (25'610 Stimmen), der mit Unterstützung der FDP angetreten ist.

Legende: Nicolas Walder liegt vorn, muss aber in eine zweite Wahlrunde. Keystone/ ALESSANDRO DELLA VALLE

Der Kandidat der Mitte und der Grünliberalen, Xavier Magnin, liegt mit 19'164 Stimmen abgeschlagen auf dem dritten Platz. Danach folgt Maikl Gerzner vom MCG (6960 Stimmen), dicht gefolgt von Rémy Pagani von der Union populaire (6831 Stimmen). Die fünf unabhängigen Kandidaten liegen weit zurück. Da keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen wird, kommt es am 19. Oktober zu einer zweiten Wahlrunde.