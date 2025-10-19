Wer macht das Rennen um den Sitz in die Genfer Regierung?

In Genf wird über die Nachfolge von Staatsrat Antonio Hodgers (Grüne) entschieden.

Der Grüne Nicolas Walder setzte sich im ersten Wahlgang zwar an die Spitze, Lionel Dugerdil (SVP) folgt ihm allerdings mit ein paar Tausend Stimmen weniger auf dem zweiten Platz.

Neben ihnen tritt auch der Aussenseiter Philippe Oberson als Vertreter von «Le Peuple d'abord» an.

Walder machte Ende September mit 32'573 Stimmen das beste Resultat. Dugerdil erhielt 27'031 Stimmen. Der SVP-Kandidat war mit der Unterstützung der FDP angetreten.

In der zweiten Runde stehen die Bürgerlichen nicht geschlossen hinter dem SVP-Kandidaten. Die Mitte und die Grünliberalen beschlossen, keine Wahlempfehlung für den 19. Oktober abzugeben.

Legende: Plakate der Kandidaten für die zweite Runde der Nachwahl in den Genfer Staatsrat, auf denen die Porträts von Lionel Dugerdil (SVP – PLR – MCG) und Nicolas Walder (Les Verts) zu sehen sind. KEYSTONE/Martial Trezzini

Dugerdil, der seit dem ersten Wahlgang die Unterstützung der FDP hatte, rief auf, ihn zu wählen, um den einzigen Kandidaten der Linken, den Grünen Nicolas Walder zu stoppen.

Die bürgerlich dominierte Kantonsregierung setzt sich zurzeit aus zwei SP-Mitgliedern, einem Grünen (Antonio Hodgers), zwei FDP-Vertreterinnen und je einem Mitglied der Mitte und der Bewegung «Libertés et Justice sociale» (Pierre Maudet) zusammen.