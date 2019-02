Streaming-Plattformen sollen in Schweizer Filme investieren

Die Serie «Marseille» mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle ist die erste grosse europäische Produktion des amerikanischen Streaming-Anbieters Netflix. Wenn es nach dem Bundesamt für Kultur BAK ginge, soll es in Zukunft mehr solche Serien aus Europa und auch aus der Schweiz geben.

Das BAK möchte im Filmgesetz festschreiben, dass die Streaming-Anbieter Schweizer Produktionen fördern müssen – im Umfang von vier Prozent ihrer Einnahmen in der Schweiz. «Wir kennen eine solche Investitionspflicht in das unabhängige freie Schweizer Filmschaffen bereits für die nationalen Fernsehunternehmen», sagt Ivo Kummer, Filmchef im Bundesamt für Kultur. «Es geht eigentlich auch um eine Gleichbehandlung.»

Gleich wie in der EU sollen Netflix, HBO oder Amazon auf ihren Schweizer Plattformen 30 Prozent Filme und Serien aus Europa anbieten. «Das sollte kein grosses Problem sein», meint Kummer. Eine Studie des «Observatoire européen de l'audiovisuel» habe gezeigt, dass man jetzt bereits bei 28 Prozent sei. «Ich denke, diese Quote wird leicht zu erfüllen sein», so Kummer.

Legende: Kummer rechnet mit einer einstelligen Millionen-Summe für die Schweizer Filmbranche. Keystone

Der Filmchef im BAK rechnet mit Investitionen im einstelligen Millionen-Bereich. Es könnte so eine dritte Kraft bei der Filmförderung entstehen, neben der öffentlichen Hand und der SRG.

Filmbranche steht hinter Vorschlag

Die Schweizer Filmbranche begrüsst die Pläne des Bundesamtes für Kultur. «Klar ist, dass immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer Fernsehen nicht nur analog, sondern auch übers Internet schauen», so SP-Nationalrat Matthias Aebischer, der auch Präsident des Branchenverbandes Cinésuisse ist. «Deshalb ist es wichtig, dass diese Filmabgabe auch von den Online-Anbietern bezahlt wird.»



Netflix – als einer der Grossen im Geschäft – wollte sich zu den Plänen nicht äussern. Das letzte Wort wird das Parlament haben.