Am 3. September stellte die SNB den neuen Hunderter vor, jetzt ist er bei Banken und Post erhältlich. Der neue Geldschein ist wie der Vorgänger blau, allerdings merklich kleiner und kürzer. Hauptthema der Note ist die humanitäre Seite der Schweiz, die gestalterisch durch das Wasser repräsentiert wird. Die alten 100er-Noten bleiben vorerst gültiges Zahlungsmittel. In einigen Jahren – der Termin wird im nächsten Jahr bekannt gegeben – können sie alsdann nur noch bei der Nationalbank oder ihren Agenturen in neue Noten umgetauscht werden.