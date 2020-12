Im Sommer ist die Region Engelberg bislang vor allem bei Wandererinnen und Wanderern beliebt. Aber natürlich lockt die Berglandschaft auch Biker an. Nur: Noch hat Engelberg diesen wenig zu bieten – nämlich gerade mal zwei Strecken im Gebiet Trübsee. «Es kann doch nicht sein, dass man dann auf der Strasse nach Engelberg hinunterfahren muss», findet Daniel Benjamin von der Bike-Komission, die sich um den Ausbau der Bike-Region kümmert.

Die Komission hat ehrgeizige Pläne: Entstehen sollen neue Strecken auf beiden Seiten des Tals, ein Übungspark in Engelberg und Verbindungen über die Kantonsgrenzen hinaus. Damit Bikerinnen und Biker via Melchsee-Frutt bis ins Berner Oberland oder via Surenen in den Kanton Uri gelangen können.

Angebote für jeden Biker-Geschmack Flowtrails: So heissen die 1.20 bis 1.80 Meter breiten Wege, die mit Kurven und Wellen ausgestattet und natürlich ins Gelände gebaut werden. Neue Flowtrails sollen auf der Seite der Titlisbahn bis ins Dorf Engelberg hinunterführen. Singletrails: Diese sind weniger breit, etwa in der Grösse von guten Wanderwegen. Sie beinhalten Steinelemente oder Felsplatten. Auf Singletrails soll man künftig von der Seite Brunni ins Tal hinunterfahren können. Skillspark: Ein Übungsgelände, wo man lernen kann über Steine, Wurzelpassagen oder Treppen zu fahren und wo man kleinere Sprünge üben kann. Unterteilt in drei Stärkeklassen, analog zu den Skipistenfarben blau, rot und schwarz. So ein Park ist im Gerschniwald, in der Nähe des Dorfes Engelberg, geplant.

Wenn aber mehr Biker in die Region kommen, werden dann nicht die Wanderer vergrault? Schliesslich kommt es immer wieder zu Konflikten, wenn Velos auf Wanderwegen unterwegs sind.

Man versuche genau das Gegenteil zu erreichen, hält Benjamin fest. Indem man die Wander- und Bikewege möglichst entflechte. So sollen sich Biker und Wanderer weniger in die Quere kommen. Zudem gehören zum Projekt klare Beschilderungen und Warnwimpel. Klar sei aber auch: «Es braucht Toleranz von beiden Seiten».

Damit das Gebiet noch grösser und für Bikerinnen und Biker attraktiver wird, soll es auch in der Nidwaldner Nachbargemeinde Wolfenschiessen neue Trails geben.

Trotz den grossen Plänen: Es gehe nicht darum, den ganz Grossen im Geschäft den Rang abzulaufen, sagt Initiator Daniel Benjamin. Man wolle zum Beispiel nicht mit dem selbst ernannten «Bike Kingdom», der Bündner Lenzerheide, konkurrieren, sondern ganz einfach mit einem «Zusatzangebot» neue Gäste anlocken.

Legende: Freie Fahrt für Biker: Zwar soll Engelberg keine «zweite Lenzerheide» werden, aber es soll trotzdem mehr Raum für schnelle Abfahrten geben. Keystone

Biker sollen auch Geld bringen

Hinter dem Ausbau stecken nicht zuletzt auch wirtschaftliche Überlegungen. «Biker geben im Vergleich zu Wanderern gut Geld aus», sagt Benjamin. Und das glaubt auch die Politik: «Mountainbike ist ein Riesentrend, welcher für die Engelberger Volkswirtschaft grosse Chancen bietet», schreibt der Einwohnergemeinderat, der den Ausbau unterstützt.

Die Region will sich ihre Pläne etwas kosten lassen: Über 1.5 Millionen Franken sollen in den Ausbau gesteckt werden. Rund die Hälfte davon würde die Gemeinde Engelberg übernehmen, allerdings muss die Vorlage im nächsten Frühling noch die Hürde der Volksabstimmung nehmen. Nur wenn es dann ein Ja gibt, kann Engelberg wirklich zur Biker-Destination werden.