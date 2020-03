Der junge Mann fällt auf: 1 Meter 92 gross, schlank, die blonden Haare akkurat frisiert, gekleidet in Anzug, Hemd und Krawatte: David Trachsel inszeniert sich ganz bewusst als rechtsbürgerlicher Jungpolitiker. «In der heutigen Zeit, in der sich alles immer schneller dreht, drückt eine konservative Kleidung Ruhe im Sturm und sicheren Halt aus.» Dafür stehe schliesslich auch die SVP: Heimat, Geborgenheit, Sicherheit. «Das will ich bewusst mit meiner Kleidung zum Ausdruck bringen.»

Inzwischen feilt der Stadtbasler Jungpolitiker an seinem Französisch, er hat das Jagdpatent erworben und im Wallis eine Ehringer-Kampfkuh gekauft. So könnte es dereinst mit einer nationalen Politkarriere klappen.