Bundeshausredaktorin Nathalie Christen geht nicht davon aus, dass bald die ganze Schweiz zurück in einen Shutdown geht. Denn es gäbe aktuell keine Anzeichen für eine ausserordentliche Sitzung des Bundesrates. Und auch für die nächste ordentliche Sitzung am kommenden Mittwoch erwartet Christen keinen nationalen Shutdown. Sie habe den Eindruck, dem Bundesrat sei es ziemlich ernst damit, zuerst abzuwarten, wie die bisherigen Massnahmen wirken. Und auch damit, dass die Kantone vorangehen sollen – dort wo es nötig sei.

Werden nun weitere Kantone Genf folgen? Besonders in der Romandie scheint das für die Bundeshausredaktorin wahrscheinlich. Nur schon, weil sich die Bevölkerung dort nicht nur innerhalb des eigenen Kantons bewege. So könnten zum Beispiel nun die Genfer und Genferinnen versucht sein, im Kanton Waadt einkaufen oder essen zu gehen. Die Genfer Regierung hat denn auch an der Medienkonferenz gemeint, ihre Massnahmen könnten auch ein Signal für den Kanton Waadt sein. Jura und Neuenburg haben ihre Massnahmen ab Morgen ebenfalls verschärft.