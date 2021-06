Der Grossraum von Lissabon wird bis Montagmorgen abgeriegelt – ohne triftigen Grund darf niemand rein oder raus. 2.8 Millionen Menschen sind davon betroffen. Grund für diese Massnahme ist, dass die Corona-Fallzahlen wieder stark gestiegen sind. Dabei galt die Lissabon vor einigen Monaten noch als Corona-Musterschülerin.

Laut Tilo Wagner, Journalist in Lissabon, will die Regierung damit ein Ausgreifen des hohen Infektionsgeschehens auf das ganze Land verhindern. Denn 75 Prozent aller Corona-Fälle werden derzeit in der Hauptstadt registriert. Eine weitere Verschärfung der Massnahmen auf Grundlage eines Ampelsystems ist nicht ausgeschlossen.

In Portugal werden derzeit die über 40-Jährigen geimpft. Die hochansteckende Delta-Variante breite sich nun aber in der dicht besiedelten Hauptstadt aus, wo deutlich mehr junge Menschen leben, so Wagner: «Sie scheinen sich nach einem Leben ohne Masken und Mindestabstände zu sehnen – an den Stränden, in Cafés, auf privaten Partys.» Dazu kommt: In Portugal wurden die meisten Beschränkungen bereits zurückgenommen, was die Ausbreitung der Delta-Variante zusätzlich begünstigt.

Ein Grund dafür, dass sich die in Grossbritannien bereits stark verbreitete Variante nun auch in Lissabon ausbreitet, könnte laut Wagner sein, dass britische Touristen bis vor Kurzem ohne grosse Einschränkungen ins Land reisen konnten. Zudem gibt es in der portugiesischen Landwirtschaft viele Saisonarbeiter aus Indien und Pakistan, wo die neue Virus-Variante erstmals nachgewiesen wurde. Schliesslich leben und arbeiten viele Portugiesen in Grossbritannien und reisen immer wieder zurück in ihre Heimat.