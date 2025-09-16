Die Mitglieder der Mitte-Fraktion haben an ihrer heutigen Sitzung Yvonne Bürgin zur neuen Fraktionspräsidentin gewählt.

Damit tritt Yvonne Bürgin die Nachfolge von Philipp Matthias Bregy an.

Für die Wahl, die an der Mitte-Fraktionssitzung vom 16. September stattfand, stellten sich zwei Frauen zur Verfügung. Die Aargauer Nationalrätin Maya Bally und die Zürcher Nationalrätin Yvonne Bürgin kandidierten für das Mitte-Fraktionspräsidium im Bundeshaus. Weitere Kandidaturen wurden nicht bekannt.

Vor der Wahl prüfte die Findungskommission die eingegangenen Kandidaturen auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit dem Anforderungsprofil, hiess es weiter. Im Anschluss wurde eine Anhörung durchgeführt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Yvonne Bürgin ist Gemeindepräsidentin von Rüti im Zürcher Oberland. Im Nationalrat hat sie sich seit 2023 als Finanzpolitikerin einen Namen gemacht. Bildquelle: Keystone/Til Buergy. 1 / 2 Legende: Yvonne Bürgin ist Gemeindepräsidentin von Rüti im Zürcher Oberland. Im Nationalrat hat sie sich seit 2023 als Finanzpolitikerin einen Namen gemacht. Keystone/Til Buergy

Bild 2 von 2. Auch Maya Bally ist seit 2023 Mitte-Nationalrätin. Von 2012 bis 2023 sass sie im Aargau im Kantonsparlament und war dort vor allem als Bildungspolitikerin bekannt. Bildquelle: Keystone/ADRIEN PERRITAZ. 2 / 2 Legende: Auch Maya Bally ist seit 2023 Mitte-Nationalrätin. Von 2012 bis 2023 sass sie im Aargau im Kantonsparlament und war dort vor allem als Bildungspolitikerin bekannt. Keystone/ADRIEN PERRITAZ Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Zürcher Nationalrätin Yvonne Bürgin hatte vor ein paar Tagen ihr Interesse an dem Amt bekundet. 2023 wurde sie in den Nationalrat gewählt.

Die Kandidatur von Maya Bally wurde erst zum Ende der Anmeldefrist bekannt. Die Mitte-Fraktion braucht ein neues Präsidium, weil der bisherige Amtsinhaber Philipp Matthias Bregy (VS) zum neuen Mitte-Parteipräsidenten gewählt wurde.