Die Mitglieder der Mitte-Fraktion haben an ihrer heutigen Sitzung Yvonne Bürgin zur neuen Fraktionspräsidentin gewählt.

Damit tritt Yvonne Bürgin die Nachfolge von Philipp Matthias Bregy an, der zum neuen Mitte-Parteipräsidenten gewählt worden war.

Bürgin verfüge über die politische Erfahrung und die notwendigen Kompetenzen, um das Präsidium der Fraktion zu übernehmen, hiess es in einer Mitteilung der Findungskommission im Anschluss an die Mitte-Fraktionssitzung.

Für die Wahl, die an der Mitte-Fraktionssitzung vom 16. September stattfand, stellten sich zwei Frauen zur Verfügung. Die Aargauer Nationalrätin Maya Bally und die Zürcher Nationalrätin Yvonne Bürgin kandidierten für das Mitte-Fraktionspräsidium im Bundeshaus. Weitere Kandidaturen wurden nicht bekannt.

Vor der Wahl prüfte die Findungskommission die eingegangenen Kandidaturen auf Vollständigkeit und Übereinstimmung mit dem Anforderungsprofil, hiess es weiter. Im Anschluss wurde eine Anhörung durchgeführt.

Yvonne Bürgin ist Gemeindepräsidentin von Rüti im Zürcher Oberland. Im Nationalrat hat sie sich seit 2023 als Finanzpolitikerin einen Namen gemacht.

Auch Maya Bally ist seit 2023 Mitte-Nationalrätin. Von 2012 bis 2023 sass sie im Aargau im Kantonsparlament und war dort vor allem als Bildungspolitikerin bekannt.

Die Findungskommission unter der Leitung der Nidwaldner Nationalrätin Regina Durrer-Knobel bedankte sich auch bei der Zürcher Nationalrätin Maya Bally für ihre Kandidatur und ihren Einsatz für die Mitte-Fraktion, hiess es in der Mitteilung weiter. Die Kandidatur von Bally wurde erst zum Ende der Anmeldefrist bekannt.

Für eine Politik nah an der Realität

Von 2019 bis 2023 leitete Bürgin die Mitte-Fraktion des Zürcher Kantonsrats. Seit 2021 ist sie Vizepräsidentin der Mitte Schweiz und seit 2022 Präsidentin der Gemeinde Rüti. 2023 in den Nationalrat gewählt, setzt sich Yvonne Bürgin für eine ausgewogene Politik ein, die nah an den Realitäten des Alltags ist und die konkreten Anliegen der Bevölkerung sowie der Schweizer Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt.