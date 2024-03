Das ist der Fehlanreiz

Während auf Brennstoffen zum Heizen eine CO2-Abgabe erhoben wird, fehlt eine solche im Verkehr.Der durch die Emissionen verursachte Schaden ist im Treibstoffpreis nicht berücksichtigt. Autofahren ist entsprechend günstig, was aus Sicht der Energieeffizienz einen Fehlanreiz darstellt. Mit der Einführung einer CO2-Abgabe in der Höhe von 760 CHF/t CO2, die vollständig an die Bevölkerung rückverteilt würde (wie heute die Abgabe auf Brennstoffe) könnte der Energieverbrauch um rund 5100 GWh pro Jahr reduziert werden (bis 2030).

Das sagt die Politik:

Für SVP-Nationalrat Christian Imark hat die persönliche Freiheit und kostengünstige Mobilität Priorität vor der Energieeffizienz. Eine CO2-Abgabe auf Treibstoffen hat in der Politik bisher keine Chance gehabt. Sowohl die Grüne Aline Trede als auch die freisinnige Susanne Vincenz-Stauffacher sprechen sich heute jedoch für solche Lenkungsabgaben aus.