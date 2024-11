In Zusammenarbeit mit zwei externen Forscherinnen haben Mitglieder des Procore-Netzwerks eine Befragung in allen Sprachregionen der Schweiz durchgeführt. Insgesamt wurden 24 Sexarbeiterinnen befragt, darunter 22 cis Frauen und 2 trans Frauen im Alter von 28 bis 63 Jahren. Die meisten haben einen Migrationshintergrund, arbeiten an verschiedenen Orten (Strasse, Salons, Hotels, zu Hause) und haben mehr als drei Jahre Berufserfahrung in der Sexarbeit.

Die Ergebnisse der explorativen Studie sind nicht repräsentativ. Darüber hinaus wurden die Teilnehmerinnen über Sozialarbeiterinnen rekrutiert, die in Anlaufstellen zur Unterstützung von Sexarbeitenden tätig sind. Dies könnte laut Procore zu einer Verzerrung der Stichprobe führen. «Es ist möglich, dass Sexarbeitende, die ihre Tätigkeit in anderen Kontexten ausüben, etwa als Escort oder im Verborgenen, nicht erreicht worden sind.»