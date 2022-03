Am höchsten fiel die Umzugsrate der Bevölkerung in den Kantonen Basel-Stadt (12.1 Prozent), Neuenburg (11.4) und Waadt (11.2) aus. In den Kantonen Uri (8.2), Appenzell Innerrhoden (8.4) und Nidwalden (8.7) war sie dagegen am tiefsten. Bei den grössten Städten war die Umzugsrate in St. Gallen (15.2 Prozent) und Biel (14.5) am höchsten, in Lugano (10.9) und Genf (11.5) am tiefsten.