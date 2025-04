«Schweiz wird alles daran setzen, dass das nicht so bleibt»

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter appelliert in Neuenburg, angesichts der neuen US-Zölle einen «kühlen Kopf» zu bewahren.

Keller-Sutter sprach die Probleme für die Uhrenindustrie an, falls die Zölle in dieser Höhe bleiben sollten, und betonte, dass auf den diplomatischen Weg gesetzt werde.

Der Bundesrat hält heute seine wöchentliche Sitzung in Neuenburg ab und trifft sich danach mit der lokalen Bevölkerung.

Die neuen US-Zölle von 31 Prozent auf viele Schweizer Produkte sind seit 6 Uhr in Kraft. Die Schweiz setzt auf den diplomatischen Weg, wie Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter vor der heutigen Bundesratssitzung in Neuenburg bekräftigte. Es gelte, einen «kühlen Kopf zu bewahren», sagte sie zum Handelskonflikt.

Angesprochen auf die Probleme der Neuenburger Uhrenindustrie aufgrund der neuen US-Zölle sagte Keller-Sutter, der Bundesrat sei deswegen sehr besorgt. «Der Bundesrat ist sich sehr bewusst, dass es für die Uhrenindustrie ein grosses Problem ist, wenn die Zölle in dieser Höhe bleiben sollten.»

Legende: Die Bundespräsidentin begrüsste die Medien vor der heutigen Bundesratssitzung «extra muros» im Hof des Neuenburger Schlosses. Keystone / Anthony Anex

«Wir arbeiten daran und versuchen alles, um zu verhindern, dass das so bleibt», so die Bundespräsidentin. Wirtschaftsminister Guy Parmelin werde alles daran setzen, dass eine Änderung erreicht werden könne.

Bundesratssitzung «extra muros»

Der Bundesrat hält heute seine wöchentliche Sitzung in Neuenburg ab. In dieser Stadt hat Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter seinerzeit studiert. Dass die Wahl auf Neuenburg fiel, war also kein Zufall, besuchte die St. Gallerin doch ehemals die dortige Handelsschule: «Ich habe eine besondere Verbindung zum Kanton und zur Stadt», sagte sie vor der Presse im Hof des Neuenburger Schlosses.

Nach seiner wöchentlichen Sitzung will sich der Bundesrat ab 12:30 Uhr auf der Place des Halles mit der Bevölkerung austauschen.