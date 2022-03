Das riesige unterirdische Munitionslager Mitholz wurde 1947 bei einer Explosion verschüttet. In den eingestürzten Anlageteilen und Schuttkegel liegen noch tausende Tonnen Munition und Sprengstoff.

2018 kamen Expertinnen und Experten zum Schluss, dass vom Lager eine grössere Gefahr ausgeht als bis dahin angenommen. Es soll vollständig geräumt werden.

Anders als bisher verkündet dürfen 87 Bewohnerinnen und Bewohner in Mitholz bleiben, wenn sie das wollen.

Allerdings dürfte die Lebensqualität jahrelang eingeschränkt sein: Lärm, Staub und Erschütterungen seien zu erwarten, teilte das Verteidigungsdepartement (VBS) am Mittwoch mit.

An einer Informationsveranstaltung am Mittwochabend schaffte das VBS Klarheit. 51 Bewohnerinnen und Bewohner müssen Mitholz verlassen. Denn sie wohnen zu nahe am ehemaligen Munitionslager – im sogenannten Sicherheitsperimeter. In dieser Zone dürfen sich Personen nicht dauerhaft aufhalten. Eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung werde unter Auflagen möglich sein, so das VBS.

87 Bewohner leben in der äussersten Gefahrenzone und können bleiben, wenn sie wollen, so das VBS. Temporäre Evakuierungen sind allerdings möglich. Sie müssen sich entscheiden: Bleiben – oder gehen?

Die Explosion von 1947

1 / 4 Legende: In der Nacht auf den 20. Dezember 1947 vernichteten drei gewaltige Explosionen die 7000 Tonnen Munition, die in einem Depot oberhalb von Mitholz-Blausee eingelagert waren. KEYSTONE 2 / 4 Legende: Nach dieser Katastrophe sah Mitholz wie ein vom Krieg verwüstetes Gebiet aus. Neun Menschen waren in ihren Häusern umgekommen, sieben zum Teil schwer verletzt worden. Über 200 Menschen wurden obdachlos. Mehr als 100 Gebäude wurden zerstört oder beschädigt. KEYSTONE 3 / 4 Legende: Bahnarbeiter, Rettungskräfte und die durch die Explosionen im Munitionsstollen zusammengebrochene Felswand in Blausee-Mitholz im Kandertal, aufgenommen im Dezember 1947. KEYSTONE 4 / 4 Legende: Die Unglücksursache konnte nie restlos geklärt werden. Keystone

Zunächst ging man davon aus, dass alle Bewohner ihre Häuser spätestens 2030 aus Sicherheitsgründen verlassen müssen. Dem ist jetzt doch nicht so. Wer sich für das Verbleiben in Mitholz entscheidet, müsse aber mit Lärm und Erschütterungen rechnen, eventuell sogar mit einer temporären Evakuierung. Die Entscheidung sei nicht sofort nötig, so das VBS.

05:39 Video 87 Bewohner müssen Mitholz nicht zwingend verlassen Aus 10 vor 10 vom 09.03.2022. abspielen

Der Dialog mit der Bevölkerung ist seit längerem im Gang. Das VBS hat bisher vier Liegenschaften gekauft, vier weitere folgen in Kürze. Die Kaufpreise sind nicht bekannt. Drei Familien sind bereits weggezogen. Die Liegenschaftskäufe und Umzüge müssten spätestens 2030 abgeschlossen sein. Für die Erstellung der Schutzbauten für Strasse und Bahn müssen die ersten Bewohner ihre Häuser allerdings schon 2025 verlassen.