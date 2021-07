Inhalt

Neuer Stadtpräsident von Vevey - Yvan Luccarini soll Vevey aus der Krise führen

Drei Jahre steckte Vevey in der politischen Krise. Strafverfahren, Amtsgeheimnisverletzung und eine Verurteilung überschatteten die Stadt an der Waadtländer Riviera. Am 1. Juli nahm die neue Stadtregierung ihre Arbeit auf.