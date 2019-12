Hans Stöckli (SP) ist seit 40 Jahren in der Politik tätig. Zwischen 1990 und 2010 war Stöckli Stadtpräsident von Biel. 2004 wurde er Nationalrat, 2011 Ständerat. 2015 und 2019 wurde Stöckli jeweils im zweiten Wahlgang in den Ständerat gewählt. Stöckli wurde am 2. Dezember 2019 mit 39 von 41 Stimmen zum Ständeratspräsidenten gewählt.