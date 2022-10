Am Dienstagabend spielten die ZSC Lions zum ersten Mal in ihrem neuen Stadion in Zürich-Altstetten. Mit dabei: tausende ZSC-Fans. Und diese weihten den neuen Hockey-Tempel ordentlich ein. Das Spiel ZSC Lions gegen Fribourg Gottéron war spannungsgeladen – die Zuschauerinnen und Zuschauer goutierten das mit lauter und energiegeladener Feststimmung. Am Ende stand es 2:1 für die Zürcher.

Legende: Ausverkauft: Rund 12'000 Fans fanden am Dienstagabend den Weg ins neue Zuhause der ZSC Lions. Keystone / Ennio Leanza

Es sollte nicht anders kommen, denn die ZSC-Verantwortlichen rührten mit grosser Kelle an: Vor dem Spiel gab es eine 45-minütige Eröffnungszeremonie – dabei wurde der Sechseläuten-Marsch gespielt. Mit von der Partie waren ehemalige grosse Spieler des «Zett», etwa der legendäre Torhüter Ari Sulander oder der langjährige Captain Mathias Seger.

Klub-Legenden geben sich die Ehre

Ebenso war Heinz Hinterkircher, der 1949 mit dem ZSC Schweizermeister wurde, vor Ort und trat vors Publikum. Der 99-Jährige war schon bei einem früheren historischen Moment dabei, als der ZSC 1950 vom Dolder ins Hallenstadion umzog. Er habe gehofft, dass er diesen weiteren historischen Moment noch miterleben dürfe, sagte er am Dienstagabend.

Legende: Hier spielte der Zürcher Schlittschuhclub bis diesen Frühling: das Hallenstadion anno 1951. Keystone / str

Für den Klub dürfte die gelungene Premiere eine grosse Erleichterung sein. Immerhin wehte dem Stadionprojekt vor allem gegen Ende der Bauzeit viel Skepsis entgegen: Baumängel zwang die Verantwortlichen dazu, die Eröffnung ihres neuen Stadions zu verschieben. Dies ist auch der Grund, warum die Lions ihr erstes Heimspiel im neuen Zuhause erst einen Monat nach Saisonstart spielen konnten.

Viel Freude folgt auf viel Skepsis

Doch das liegt nun hinter dem Klub. Und die Fans ihrerseits scheinen die Umstände vergessen zu haben. Der Tenor gestern Abend war klar: Helle Freude dominierte auf den Tribünen. Nach knapp neun Minuten schoss Denis Hollenstein das 1:0 für die Heimmannschaft – der neue «Löwenkäfig» brodelte.

Legende: Voller Stolz und Freude feuern die Fans ihren «Zett» bei der Stadion-Premiere an. SRF / Nadine Markwalder

Angesprochen darauf, wie die Fans das neue Stadion beurteilen, wurde klar: grossartig! Eine junge Frau sagte etwa, sie fände es «obergenial». Ein älterer Herr war begeistert vom Stadion: «Eindrücklich! Vor allem die Stimmung und die steilen Tribünen – das ist sensationell.»

Immer wieder bemerkten die Fans die gute Stimmung. «Hier ist es viel einfacher, dass gute Stimmung aufkommt», sagte ein junger Mann. Im Gegensatz zum Hallenstadion sei das neue Stadion eben ein richtiges Eishockeystadion. Zwar fühle es sich schon ein wenig komisch an, nicht mehr im Hallenstadion zu sein, sagte Seraina: «Ich glaube aber, es ist einfach schön, dass das jetzt uns Fans gehört, dass das jetzt unser Hockeystadion ist und wir nicht mehr nur Gast sind.»

Ihre Kollegin Talina ergänzte, es fühle sich zwar ein wenig an wie an einem Auswärtsspiel, «aber ich finde es mega toll – es ist etwas, worauf man schon seit Jahrzehnten darauf wartet.»

Legende: Die beiden ZSC-Fans Seraina (links) und Talina (rechts) waren beim ersten Heimspiel ihres Klubs live dabei. SRF / Nadine Markwalder

Der Umstand, dass das neue Stadion nicht mehr im Stammgebiet Oerlikon, sondern in Altstetten liegt, schien die wenigsten zu stören. Zwar gab der eine oder andere Fan dem Stadion deswegen einen Minuspunkt, die meisten allerdings kümmerte es kaum. Und auch sonst verteilten die meisten Befragten nur gute Noten.

So ist mit der Stadion-Eröffnung die aktuelle Saison auch für die ZSC Lions so richtig gestartet – ob es mit dem vielen neuen Elan dieses Jahr für den Titel reicht, wird man sehen. Motivierte Fans dürften dafür aber unabdingbar sein.