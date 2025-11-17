Mit dem Fahrplanwechsel vom 14. Dezember führt die SBB auf der Strecke Bern-Zürich-Winterthur Nachtzüge ein.

Sie erfüllt damit ein Kundenbedürfnis im Freizeitverkehr und für frühe Abflüge vom Flughafen Zürich.

Diese Nachtverbindungen testete die SBB im Frühling und Herbst an einigen Wochenenden.

Das Angebot erwies sich im Test als nützlich für Freizeitreisende und Flugpassagiere mit früher Abreise, wie die SBB einen Bericht der CH-Media-Zeitungen bestätigte. Deshalb dehnt die Bahn den Test ab Fahrplanwechsel auf 2026 aus.

Ankunft am Flughafen Kloten um 4:16 Uhr

Die Nachtverbindungen werden demnach praktisch in jeder Freitag- und Samstagnacht angeboten. Abfahrt in Winterthur ist um 1:40 Uhr, Ankunft in Bern um 3:04. Ab Bern fährt ein Nachtzug um 3 Uhr und trifft um 4:32 Uhr in Winterthur ein. Flugreisende treffen mit diesem Zug um 4:16 Uhr am Flughafen ein.

Für die neuen Nachtverbindungen Bern-Olten-Zürich-Flughafen-Winterthur bestehen in Bern, Olten und Zürich Anschlüsse auf S-Bahnen.

Nachtzüge auch mit Ziel Genf Flughafen

Ebenfalls fast an allen Wochenenden verkehren Nachtzüge zwischen Freiburg, Lausanne und Genf Flughafen, von Sitten bis Genf Flughafen sowie auf der Strecke Biel-Lausanne mit Anschluss nach Genf Flughafen.

Legende: Um ein Kundenbedürfnis zu erfüllen, wird es künftig auf der Strecke Bern-Zürich-Winterthur Nachtzüge geben. Keystone / GAETAN BALLY

Die SBB entscheidet im Lauf des kommenden Jahres über die Weiterführung des nationalen Nachtnetzes. Sie hat auch Pläne für einen Wochenendbetrieb rund um die Uhr zwischen Zürich und Genf, Olten und Basel, Bern und Thun, Lausanne und Sitten sowie Zürich und Chur.