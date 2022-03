Bereits heute werden Online-Plattformen in rund der Hälfte der europäischen Länder verpflichtet, einen Teil ihres Umsatzes in das nationale oder europäische Filmschaffen zu investieren. Entweder erfolgen diese über direkte Investitionen in die Herstellung von Filmen oder über Abgaben an

die jeweiligen Filmförderungsinstitutionen.

Eine Investitionspflicht für nationale Kinofilme bzw. Filme in der Landessprache kennen:

Belgien (2.2 %)

Dänemark (2 %)

Frankreich (12 % bis 22 %)

Griechenland (1.5 %)

Italien (10 %)

Portugal (1 %)

Spanien (5 %)

Tschechische Republik (1 %)

Investitionspflicht für europäische Kinofilme u.a.:

Frankreich (15 % bis 26 %)

Italien (20 %)

Slowenien (1 %)

Direkte Abgaben an die Filmförderung:

Frankophones Belgien (2.2 %)

Deutschland (2.5 %)

Frankreich (5.15 %)

Kroatien (2 %)

Rumänien (3 %)

Slowakei (0.5 %)

Tschechische Republik (0.5 %)

Die meisten dieser Länder erheben die Abgabe zusätzlich zur Investitionspflicht.