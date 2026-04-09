Ein Basler muss 60 Franken Umtriebsentschädigung zahlen. Er hat das neue Parksystem übersehen.

Hanspeter Rieder staunt, als er von der Firma Mobility Hub Parkservice eine Rechnung bekommt. Er müsse 61 Franken bezahlen, hiess es da: «Die fällige Parkgebühr wurde nicht, beziehungsweise nicht in voller Höhe bezahlt.»

Rieder hat am fraglichen Tag tatsächlich in der Migros Dreispitz in Basel eingekauft – mit dem Auto. Nur: Einer Schuld ist er sich nicht bewusst.

Legende: Bei der Ein- und der Ausfahrt wird das neue Parkregime erklärt. Allerdings steht nirgends, dass das Parkregime neu ist. SRF/Claudia Kenan

«Die Schranke beim Parking war oben», erklärt Rieder. «Ich ging davon aus, dass ich nichts bezahlen muss.» Schliesslich sei die Schranke bei Revisionen ab und zu oben gewesen.

Doch Rieder täuscht sich. Die Schranke ist zu diesem Zeitpunkt nämlich gar nicht mehr in Betrieb. Knapp vier Wochen zuvor hat die Migros ein neues Parksystem eingeführt: eines ohne Schranken. Bei der Einfahrt scannt eine Kamera das Autokennzeichen – die Parkzeit läuft. Dann, bei der Ausfahrt, wird das Kennzeichen erneut erfasst. Vorher muss die Parkgebühr bezahlt werden.

Mit seinem Groll ist Hanspeter Rieder aber nicht alleine. Online sind, etwa bei Trustpilot, viele schlechte Bewertungen der Firma Mobility Hub Parkservice zu finden.

Migros hält an Parkingsystem fest

In der Schweiz verwaltet der Mobility Hub Parkservice etwa zehn Prozent der Parkflächen, verteilt auf verschiedene Kantone. Zu den Auftraggebenden gehört auch die Migros. Die Parkingfirma sei bereits an mehreren Migros-Standorten aktiv und werde «fortlaufend an neuen Standorten eingeführt», sagt Prisca Huguenin-dit-Lenoir, Leiterin der Migros-Medienstelle. Und: «Das System wird auf den Flächen insgesamt gut wahrgenommen.»

Ich empfinde die Rechnung als Abzocke.

Hanspeter Rieder sieht das anders: «Ich empfinde die Rechnung als Abzocke.» Er sei seit 30 Jahren Kunde und bekomme viele Informationen der Migros. Aber an einen Hinweis zur Änderung des Parkregimes könne er sich nicht erinnern.

Legende: Die Parkgebühren sind tief. Die sogenannte «Umtriebsentschädigung» der Firma ist allerdings teurer als eine Parkbusse der Polizei. SRF/Claudia Kenan

Zwar habe er die Schilder gesehen. Es seien aber gerade viele Autos gekommen. Da habe er sich darauf konzentriert, keinen Auffahrunfall zu bauen.

Neues System bewusst unauffällig

Die Migros hingegen stellt sich auf den Standpunkt, dass das neue System gut funktioniere: Beschilderungen gebe es auf dem ganzen Parkareal und beim Eingang des Geschäfts. Zudem erhalte die Migros «nur sehr wenige Reklamationen, diese liegen im Promillebereich.»

Keine Busse, sondern eine Entschädigung Box aufklappen Box zuklappen Bei den 61 Franken, die von Hanspeter Rieder gefordert werden, handelt es sich nicht um eine Busse im eigentlichen Sinne. Es sei lediglich eine «Umtriebsentschädigung», so die Migros. Diese schlage mit 60 Franken zu Buche. Der eine Franken sei die Parkgebühr. Eine normale Parkbusse ist mit 40 Franken ohnehin billiger, als die Umtriebsentschädigung der Firma.

Die Mobility Hub Parkservice ihrerseits rühmt das eigene System genau dafür, dass es kaum sichtbar ist. Rieder hätte allerdings lieber ein auffälligeres System gehabt. Eines, das ihm klar gemacht hätte, dass etwas neu ist.