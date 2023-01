Bei den letzten Nationalratswahlen habe die SP wegen der fehlenden Verbindung in Graubünden einen Sitz gewonnen, erklärte SVP-Präsident Marco Chiesa vor den Delegierten im zürcherischen Bülach.

Das dürfe sich nicht wiederholen: «Wir müssen alles tun, damit es keinen erneuten Links-Rutsch gibt.» Chiesa forderte deshalb flächendeckende Listenverbindungen mit der FDP.

Der SVP-Präsident griff zudem das Asylwesen an. Dieses sei gescheitert, weil nicht zwischen Wirtschaftsflüchtlingen und politischen Flüchtlingen unterschieden werde. Links-Grün wolle der ganzen Welt Asyl geben. Nationalrat Gregor Rutz sprach sich in Bülach für Asylzentren ausserhalb der Schweiz nach dem Vorbild von Grossbritannien oder Dänemark aus.